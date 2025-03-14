сегодня в 12:24

Ограничения на работу аэропорта в Саратове сняты

Аэропорт Гагарин города Саратов снова принимает и выпускает самолеты, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале .

Временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов вводили в воздушной гавани в пятницу с 11:00 по московскому времени.

Меры принимались, чтобы обеспечить безопасность пассажиров.

В 12:00 по московскому времени ограничения на полеты были сняты. Аэропорт Саратова работает в штатном режиме.

Ночью и утром 14 марта ВСУ попытались атаковать Россию с помощью беспилотников. В результате 28 дронов противника были ликвидированы.