Ограничения на работу аэропорта в Саратове сняты
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Аэропорт Гагарин города Саратов снова принимает и выпускает самолеты, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
Временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов вводили в воздушной гавани в пятницу с 11:00 по московскому времени.
Меры принимались, чтобы обеспечить безопасность пассажиров.
В 12:00 по московскому времени ограничения на полеты были сняты. Аэропорт Саратова работает в штатном режиме.
Ночью и утром 14 марта ВСУ попытались атаковать Россию с помощью беспилотников. В результате 28 дронов противника были ликвидированы.