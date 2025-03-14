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Минобороны: 28 БПЛА уничтожили над Россией за ночь и утро

28 вражеских беспилотников уничтожили и перехватили в небе над Россией за ночь и утро 14 марта. Самое большое количество уничтожено над Брянской областью — 15 беспилотников, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Дроны сбили над Белгородской областью (5), Московским регионом (4), Саратовской (2) и Калужской (1) областями. Еще один БПЛА уничтожили над акваторией Черного моря.

Украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Туапсе. По словам местных жителей, в районе НПЗ прогремело около десяти громких взрывов. В районе предприятия началось возгорание.

Накануне ночью российские средства ПВО вывели из строя 77 беспилотников противника.