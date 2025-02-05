Объявлены победители премий «Воздушные ворота России» и RUSky Awards

5 февраля в Москве в ходе выставки НАИС были награждены победители отраслевых авиационных премий «Воздушные ворота России» и RUSky Awards, сообщает пресс-служба организаторов мероприятия в Telegram-канале .

Так, были объявлены победители премии «Воздушные ворота России». Международный аэропорт Шереметьево стал лучшим аэропортом года среди городов федерального значения. Он также был признан лучшим цифровым аэропортом.

Лучшим аэропортом года, где насчитывается свыше 6 млн пассажиров в год, стал Международный аэропорт Сочи, где 2-6 млн пассажиров в год — Международный аэропорт «Казань» им. Габдуллы Тукая и Международный аэропорт «Уфа».

Также были награждены победители премии RUSky Awards. За освоение новых/перспективных маршрутов награду вручили авиакомпании Red Wings.

ПАО «Аэрофлот» было удостоено премии за развитие сервисов и услуг для пассажиров, а Utair — за достижения в области цифровой трансформации.

5 февраля в Москве открылась выставка НАИС с инфраструктурой гражданской авиации. В первый день мероприятия руководители ключевых транспортных ведомств России осматривали экспозицию. Выставка будет проходить по 6 февраля.