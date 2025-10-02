Новый тротуар построили в Коломне по просьбам жителей

В переулке Крупской в Коломне завершаются работы по оборудованию нового тротуара. Его строят по просьбам жителей микрорайона Щурово, которые обратили внимание на опасную для прохожих обочину дороги, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Во время одной из личных встреч щуровчане обратили внимание на необходимость безопасного пути для пешеходов. Сейчас завершаем здесь оборудование тротуара. Новые тротуары в этом микрорайоне также появятся улицах Шоссейная и Советская, и от 2-го Юбилейного проезда до улицы Крупской», — отметил глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

Также в рамках программы по безопасности дорожного движения в Щурове оборудовали две площадки для посадки и высадки пассажиров, установили автобусный павильон и обустроили разворотную площадку на улице Ореховая, где в прошлом году продлили маршрут № 6.

Кроме того, на этом участке появились новые дорожные знаки «Парковка запрещена», чтобы ничего не мешало удобству пассажиров общественного транспорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что жители лучше знают, как удобнее добираться до остановки или школы, а власти Подмосковья хотят, чтобы привычный маршрут был комфортным и безопасным, поэтому обустраивают протоптанные дорожки.