Новые полосы для общественного транспорта появятся в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде оборудуют новые полосы для общественного транспорта в 2025 г

На заседании комитета по транспорту и дорожному хозяйству Заксобрания Нижегородской области стало известно, что в 2025 году в Нижнем Новгороде оборудуют новые выделенные полосы для общественного транспорта, сообщает pravda-nn.ru .

В текущем году планируется обустройство «выделенок» на трех городских магистралях. Полосы для общественного транспорта появятся на проспекте Ленина, от улицы Кирова до станции метро «Автозаводская», в оба направления движения. Предполагается перераспределение полос движения с нанесением новой разметки, в результате чего на данном участке появится по три полосы в каждом направлении, одна из которых будет выделена для автобусов и другого общественного транспорта. Общая длина выделенного участка составит 4 километра. Работы запланированы на второй квартал 2025 года.

Также «выделенка» появится на проспекте Ленина, на участке от улицы Дружбы до улицы Новикова-Прибоя, протяженностью 1,8 километра. Завершение работ ожидается к 1 сентября 2025 года в рамках программы ремонта дорожного покрытия.

На улице Ванеева, от улицы Бориса Панина до Канашской улицы, будет обустроен еще один участок выделенной полосы длиной 1 километр. Сроки выполнения работ — второй квартал 2025 года.

Следует отметить, что с 2019 года в Нижнем Новгороде активно реализуется программа по созданию выделенных полос для маршрутных транспортных средств. Целью данного проекта является оптимизация дорожного движения и повышение комфорта пассажиров общественного транспорта. За время реализации проекта выделенные полосы уже появились на восьми улицах города, общей протяженностью 13 километров, включая проспект Гагарина, Московское шоссе, Окский съезд, Советскую улицу, проспект Ленина, улицы Переходникова и Ванеева.

Дополнительно, на новых выделенных полосах, при поддержке городской администрации, будут установлены камеры, фиксирующие нарушения правил дорожного движения, в частности, неправомерное использование выделенных полос водителями легковых автомобилей.