Неизвестный самолет несколько дней кружил над заводом в Нижнем Тагиле

Прокуратура организовала проверку после появления в СМИ публикации о неизвестном самолете, который несколько дней кружил над «Уралвагонзаводом» в Нижнем Тагиле, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

По результатам надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдения закона о безопасности движения и эксплуатации транспортных средств. В данный момент правоохранительные органы устанавливают принадлежность борта.

В Сети появилось снятое очевидцами видео, на котором неизвестный самолет кружит над заводом. При этом ни одна из местных служб не смогла опознать, кому он принадлежит.

Предположительно, это самолет туристической компании, которая организовывает развлекательные полеты. Однако в организации не отвечают на звонки журналистов, а бот в мессенджере отвечает, что на данный момент услуга не оказывается.