НАМИ хочет изменить ГОСТ для праворульных и гибридных автомобилей

В Центральном научно-исследовательском автомобильном и автомоторном институте (НАМИ) отреагировали на запрет праворульных и гибридных авто в России и пообещали в срочном порядке изменить ГОСТ, чтобы испытательным лабораториям не приходилось его нарушать и лишаться лицензий, сообщает Mash .

Аккредитованные лаборатории отправили в НАМИ множество обращений и попросили разъяснить, как теперь должно проходить тестирование праворульных авто и гибридов — можно или нет это делать по старой методике, игнорируя приложение № 8. Испытательные центры рискуют потерять лицензию в случае нарушения методики.

В НАМИ заявили, что решат вопрос оперативным изменением ГОСТ. Заместитель генерального директора по техническому регулированию Сергей Аникеев объяснил, что проект уже находится в стадии разработки.

«Методику надо как-то скорректировать, эту работу мы сейчас тоже начнем и предложим корректировку методики в ГОСТ 33670, чтобы лабораториям не приходилось вынужденно отступать от методики при оценке соответствий», — сказал он.

Ранее арбитражный суд Приморского края поддержал решение Росаккредитации и постановил, что ввозимые праворульные авто и гибриды нужно проверять на соответствие 13-го требования приложения № 8, которое лаборатории ранее не учитывали. Теперь праворульные авто не могут пройти сертификацию из-за конструкции фар, рассчитанной на левостороннее движение, а гибридные автомобили — из-за несоответствия нормам выбросов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.