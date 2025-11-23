Над аэропортом Эйндховена заметили дроны

В районе нидерландского аэропорта Эйндховен было приостановлено воздушное сообщение после обнаружения нескольких беспилотных летательных аппаратов, сообщает «Лента.ру» .

Министр обороны страны Рубен Брекелманс сообщил в социальной сети X, что на место инцидента немедленно прибыли сотрудники правоохранительных органов и Королевской военной полиции для расследования происшествия.

Это уже не первый случай появления дронов над критической инфраструктурой в Европе — ранее неопознанные беспилотники размером до метра были зафиксированы над немецким аэропортом в Ганновере.

Власти Нидерландов пока не комментируют возможные причины инцидента и принадлежность дронов.

