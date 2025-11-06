Воздушное движение в Германии было парализовано на 45 минут

Немецкий аэропорт Ганновера столкнулся с очередным инцидентом с беспилотником, приведшим к временному прекращению воздушного сообщения, сообщает ТАСС .

В среду вечером С 22:00 по местному времени все полеты были приостановлены на 45 минут после того, как пилот одного из лайнеров сообщил о наблюдении дрона вблизи аэропорта. По предварительным данным, беспилотник перемещался над соседней промышленной зоной, что потребовало экстренных мер безопасности.

Часть рейсов пришлось перенаправить в альтернативные аэропорты, остальные столкнулись с задержками при взлете и посадке.

Это уже третий подобный случай в Германии за последние дни — ранее работа аэропортов Бремена и Берлина нарушалась из-за беспилотников на срок до двух часов.