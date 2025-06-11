На Северо-Западной хорде Москвы вскоре появится новая выделенная полоса

Мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале рассказал, что на Северо-Западной хорде (СЗХ), в месте пересечения улиц Большой Академической и Прянишникова, в скором времени откроется юбилейная выделенная полоса, сообщает «Царьград» .

По ней будет проходить семь маршрутов общественного транспорта, в том числе магистральный экспресс е24, обеспечивающий связь между Беловежской улицей и метро «Петровско-Разумовская». Ожидается, что благодаря новой полосе, скорость прохождения этого участка автобусами и электробусами увеличится в два раза.

Как отметил глава города, практика создания выделенных полос для общественного транспорта активно применяется в Москве с 2011 года. На данный момент общая протяженность таких полос в столице составляет 500 километров. По ним организовано движение 720 городских и свыше 320 пригородных маршрутов. По статистике, наиболее эффективными стали полосы, открытые в 2023 году на Старой Басманной, Спартаковской и Бакунинской улицах: время проезда для автобусов и электробусов сократилось с 36 до 18 минут.

«Сегодня выделенные полосы охватывают основные магистрали, подъезды к пересадочным узлам и районные улицы с интенсивным движением. Внедряются обособленные трамвайные пути, светофорный приоритет и „шлюзы“ на перекрестках. В результате скорость движения городского транспорта увеличивается в 2–4 раза, время в пути для пассажира сокращается, а аварийность снижается в среднем на 25%», — подчеркнул Собянин.