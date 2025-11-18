На МКАД перекрыли движение
Движение закрыто на МКАД в районе Ленинского проспекта
Фото - © Медиасток.рф
Движение временно закрыто на внутренней стороне Московской кольцевой автодороги (МКАД) в районе Ленинского проспекта. Автомобилистов просят планировать маршрут заранее, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.
Причина временного закрытия движения не уточняется. Информации о возникновении аварий на этом участке не приводилось.
Полчаса назад движение также закрывали на съезде с ТТК на Ленинский проспект, проспекте Вернадского и на съезде с внутренней стороны МКАД на Киевское шоссе.
Накануне в Москве также закрывали движение на Кутузовском проспекте по направлению в центр города. Перекрытия сняли примерно через 15 минут.
