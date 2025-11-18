На МКАД перекрыли движение

Причина временного закрытия движения не уточняется. Информации о возникновении аварий на этом участке не приводилось.

Полчаса назад движение также закрывали на съезде с ТТК на Ленинский проспект, проспекте Вернадского и на съезде с внутренней стороны МКАД на Киевское шоссе.

Накануне в Москве также закрывали движение на Кутузовском проспекте по направлению в центр города. Перекрытия сняли примерно через 15 минут.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.