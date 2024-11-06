На 3-й Тверской-Ямской улице в Москве перекрыли движение из-за пожара

В Москве перекрыли движение на 3-й Тверской-Ямской улице в районе дома № 15. Там тушат пожар в жилом доме, сообщает пресс-служба столичного Дептранса .

Кроме того, движение перекрыли по 2-й Тверской-Ямской улице на участке от Оружейного до 2-го Тверского-Ямского переулка, а также по 3-й Тверской-Ямской улице на участке от Оружейного переулка до дома № 15.

В среду в доме на 3-й Тверской-Ямской улице произошел хлопок, затем там начался пожар.

Огнеборцы локализовали возгорание на площади 80 «квадратов». Предварительно, никто не пострадал.