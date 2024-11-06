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Взрыв газа произошел в доме в центре Москвы

Хлопок бытового газа произошел в доме в центре столицы, после чего начался пожар, сообщает SHOT .

ЧП случилось около 13:30 в доме на 3-й Тверской-Ямской улице. Житель дома услышал на кухне громкий хлопок газа. После этого загорелись межквартирные перегородки. Мужчина сразу вызвал экстренные службы. Предварительно, он не пострадал.

В настоящий момент огонь распространяется на четвертом и пятом этажах. На месте работают пожарные расчеты.

В столичном Дептрансе сообщили, что на 3-й Тверской-Ямской улице в районе д. 15 перекрыто движение транспорта.