Пожар в доме на 3-й Тверской-Ямской улице в Москве локализован на 80 кв м

Возникшее в доме на 3-й Тверской-Ямской улице в Москве возгорание локализовали на площади 80 кв. м, сообщает пресс-служба МЧС РФ .

Пожар произошел в среду около 13:30. Ранее SHOT сообщил, что житель дома услышал хлопок на кухне, после чего загорелись межквартирные перегородки. Москвич вызвал экстренные службы.

В МЧС отметили, что в жилом доме загорелись перекрытия между 4 и 5 этажами, а также чердак. Пожар удалось локализовать на 80 «квадратах».

Предварительно, пострадавших в результате ЧП нет.