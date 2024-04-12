Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт из-за дождя и ветра

Вечером в пятницу в Москве пройдет дождь, также в городе отмечается сильный порывистый ветер. Для поездок рекомендуется использовать общественный транспорт, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Водителям рекомендовали соблюдать скоростной режим и дистанцию, быть аккуратными за рулем. Машину не следует парковать около деревьев и шатких конструкций.

Вечерний разъезд в городе начался в районе 16 часов. Автолюбителям рекомендовали выезжать после окончания часа пик.

Интенсивное движение транспорта отмечается на Третьем транспортном кольце в районе Трофимовской эстакады, МКАД в районе Волгоградского проспекта, Садовом кольце в районе Добрынинского тоннеля и т. д.

Из-за порывистого ветра в городе объявлен «желтый» уровень погодной опасности на пятницу.