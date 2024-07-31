Москва выделит 34,1 млрд рублей на строительство ж/д-магистрали до Петербурга

Правительство Москвы направит 34,1 млрд рублей на постройку высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ-1) до Санкт-Петербурга, рассказал в Telegram-канале мэр столицы.

Время в пути будет составлять чуть больше двух часов. В Москве у поездов ВСМ-1 будет четыре остановки — на Петровско-Разумовской, Зеленограде-Крюкова, Рижской и Ленинградском вокзале.

На объектах инфраструктуры построят вокзальные комплексы, на которых пассажиры смогут пересаживаться в МЦД и метро. На Ленинградском вокзале проведут реконструкцию комплекса и благоустроят прилегающие территории.

Ранее на 40 лет было подписано коцессионное соглашение о строительстве ВСМ-1. Она соединит Москву, Петербург, и пройдет через несколько регионов.