Московский метрополитен: станция «Выхино» работает штатно

В пресс-службе столичного метро заявили, что станция «Выхино» Таганско-Краснопресненской ветки работает штатно. Об этом сообщает «Интерфакс» .

Ранее пассажиры поделились видео со станции «Выхино». На нем видно, что на платформе находится очень много людей. Они также рассказали, что поезда курсируют с увеличенным интервалом, а на станцию приходят уже полными.

Как уточнили в метро, движение составов осуществляется в графике.

Ранее агрессивный пассажир пнул ногой в спину 43-летнего мужчину на станции метро «Планерная». Злоумышленника вычислили по камерам наблюдения.