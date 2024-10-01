Московский метрополитен: станция «Выхино» работает штатно
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В пресс-службе столичного метро заявили, что станция «Выхино» Таганско-Краснопресненской ветки работает штатно. Об этом сообщает «Интерфакс».
Ранее пассажиры поделились видео со станции «Выхино». На нем видно, что на платформе находится очень много людей. Они также рассказали, что поезда курсируют с увеличенным интервалом, а на станцию приходят уже полными.
Как уточнили в метро, движение составов осуществляется в графике.
Ранее агрессивный пассажир пнул ногой в спину 43-летнего мужчину на станции метро «Планерная». Злоумышленника вычислили по камерам наблюдения.