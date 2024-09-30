Агрессивный москвич пнул ногой в спину 43-летнего мужчину в метро

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Прокуратура Москвы: агрессор сбил с ног пассажира метро на станции «Планерная»

Агрессивный 30-летний житель Москвы ударил ногой в спину пассажира на станции «Планерная». После этого пострадавший упал, сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

Удар получил 43-летний мужчина. После нападения ему понадобилась помощь врачей. Агрессор даже не оглянулся на мужчину и пошел по своим делам.

Благодаря камерам сотрудникам правоохранительных органов удалось вычислить предполагаемого злоумышленника. Против него может быть открыто уголовное дело по статье 116 Уголовного кодекса России — «Побои». Дело контролирует прокуратура московского метрополитена.

Ранее москвич пырнул ножом пассажира подземки. Инцидент произошел 30 сентября на оранжевой ветке.