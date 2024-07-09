«Мой дарога»: мигранты завалили тесты при приеме на работу в такси Подмосковья

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В Сети появились результаты тестирования мигрантов на знание ПДД в Подмосковье

В Сети опубликовали результаты тестирования мигрантов на знание ПДД при приеме на работу в один из подмосковных таксопарков, сообщает SHOT .

Мигранты проходили тест, в котором необходимо было письменно ответить на несколько вопросов на тему ПДД. Несколько ответов удивили сотрудников таксопарка из-за грамматических ошибок и несоответствия смыслу заданного.

Так, например, мигрантами было написано: «Три угольник», «Мой дарога», «Если направо эхать напаво», «Конец нет пути».

Отмечается, что всем кандидатам было отказано в работе.

Ранее в Подольске задержали мигрантов, которые нелегально выращивали овощи и зелень. На них были составлены протоколы об административных правонарушениях.