В Подольске задержали мигрантов, которые нелегально выращивали овощи и зелень

Как отметила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, ночью сотрудники полиции обследовали территорию с помощью квадрокоптера с термальной съемкой. Полученная от источников информация подтвердилась.

Силовики провели рейд и задержали иностранцев, которые приехали в РФ из ближнего зарубежья. Они выращивали на земельном участке овощи и зелень. На работу их устроили нелегально. Жили они там же, где и трудились.

Волк добавила, что на 46 нелегальных мигрантов были составлены протоколы об административных правонарушениях по статье 18.10 КоАП РФ. Четверых иностранных граждан привлекли к ответственности по статье 18.8 КоАП РФ. Еще полицейские нашли троих подростков, их передали в отдел по делам несовершеннолетних.

По ее словам, 45 мигрантов по решению суда выдворят за пределы России, на одного человека был наложен штраф в 40 тыс. рублей.

Также была задержана подозреваемая в организации незаконной миграции. Ей оказалась уроженка одной из стран Центральной Азии. В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК РФ. Она сейчас находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.