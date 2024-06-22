Многоуровневая развязка улучшит доступность Богородского района и Метрогородка

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ходе работ по улучшению улично-дорожной инфраструктуры в городе, которые сделают более доступными Богородский район и Метрогородок.

На доступность этих районов повлияет новая многоуровневая развязка, которую в настоящее время возводят на пересечении Открытого шоссе и Московского скоростного диаметра.

«Обновляем участок Киевского шоссе рядом с поселком Селятино. Сейчас идет обустройство эстакады над Киевским шоссе. После завершения работы увеличится пропускная способность трассы М-3 и юго-западного участка ЦКАД, улучшится транспортная доступность Селятина, деревень Софьино и Алабино Наро-Фоминского городского округа Подмосковья», — отметил Собянин в своем Telegram-канале.

По словам градоначальника, к 2025 году в столице улучшат доступность квартала № 7 в Кунцеве, а к сентябрю 2024 года достроят транспортный узел в районе станции «Рассказовка» Солнцевской линии метро.

Ранее Собянин сообщил, что в Москве состоялся технический запуск первого участка Троицкой линии метро. Объект включает в себя 4 станции метрополитена.