Многоуровневая развязка улучшит доступность Богородского района и Метрогородка
Фото - © М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ходе работ по улучшению улично-дорожной инфраструктуры в городе, которые сделают более доступными Богородский район и Метрогородок.
На доступность этих районов повлияет новая многоуровневая развязка, которую в настоящее время возводят на пересечении Открытого шоссе и Московского скоростного диаметра.
«Обновляем участок Киевского шоссе рядом с поселком Селятино. Сейчас идет обустройство эстакады над Киевским шоссе. После завершения работы увеличится пропускная способность трассы М-3 и юго-западного участка ЦКАД, улучшится транспортная доступность Селятина, деревень Софьино и Алабино Наро-Фоминского городского округа Подмосковья», — отметил Собянин в своем Telegram-канале.
По словам градоначальника, к 2025 году в столице улучшат доступность квартала № 7 в Кунцеве, а к сентябрю 2024 года достроят транспортный узел в районе станции «Рассказовка» Солнцевской линии метро.
Ранее Собянин сообщил, что в Москве состоялся технический запуск первого участка Троицкой линии метро. Объект включает в себя 4 станции метрополитена.