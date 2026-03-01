Минтранс: 62 рейса отменено между Россией и ближневосточными странами

Более 60 авиарейсов между Россией и ближневосточными странами отменили в воскресенье в связи с закрытием воздушного пространства, сообщает пресс-служба министерства транспорта РФ.

«Минтранс России и Росавиация совместно с перевозчиками продолжают следить за обстановкой на Ближнем Востоке», — говорится в сообщении.

На утро 1 марта отменены 62 авиарейса между Россией и государствами Ближнего Востока. Из них 38 рейсов были отменены российскими авиакомпаниями, а 31 — иностранными. Более 75% отмененных рейсов приходится на маршруты между Россией и ОАЭ.

В ведомстве отметили, что авиакомпании предпринимают все необходимые меры, чтобы минимизировать неудобства пассажиров из-за временных ограничений на работу ряда ближневосточных аэропортов.

Накануне утром Израиль и Соединенные Штаты начали военные операции против Ирана. В ответ Тегеран начал обстреливать Израиль и другие государства, в том числе ОАЭ. В Дубае второй день гремят взрывы. Власти закрыли воздушное пространство над ОАЭ. Аэропорты Дубая временно перестали принимать и отправлять рейсы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.