Минпромторг рассказал правду об отсрочке утильсбора

Минпромторг опроверг, что отсрочка утильсбора на авто сработает не для всех в РФ

В министерстве промышленности и торговли РФ опровергли появившиеся в СМИ сообщения о том, что новая система расчета утилизационного сбора будет отложена лишь для тех, кто приобрел транспортное средство до 12 сентября 2025 года, пишет РИА Новости .

Представители ведомства сообщили, что распространившаяся в Сети информация не соответствует действительности.

«Информация об отсрочке вступления в силу новых правил расчета утильсбора только для граждан, купивших автомобиль до 12 сентября, не соответствует действительности», — заявили в Минпромторге.

Ранее сообщалось, что отсрочка повышения утилизационного сбора с 1 ноября на месяц вперед может коснуться только тех россиян, которые приобрели автомобиль за границей до 12 сентября, то есть до момента, когда законопроект был опубликован. Также из-за нового утильсбора в России резко вырос спрос на автомобили.

