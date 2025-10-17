В России вырос спрос на автомобили перед повышением утильсбора

В сентябре продажи легковых и легких коммерческих машин выросли в Центральном, Южном, Сибирском и Уральском федеральных округах, одновременно с этим сократилось производство и вырос спрос на автокредиты, сообщает ТАСС .

На российском авторынке наблюдается необычная динамика: в то время как производство автомобилей снижается, продажи в отдельных регионах демонстрируют резкий рост. Согласно докладу Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ», всплеск продаж легковых и легких коммерческих автомобилей в сентябре связан с ожидаемым повышением утилизационного сбора, который может вступить в силу уже с 1 ноября 2025 года.

В Центральной России количество проданных автомобилей достигло максимальных показателей за текущий год, хотя за девять месяцев общие продажи упали на 20,9% по сравнению с прошлым годом. Аналогичная картина наблюдается в Сибири, где автодилеры отмечают рост продаж новых и подержанных иномарок, в том числе в лизинг и рассрочку. На Урале продажи новых машин в августе–сентябре оставались на рекордно высоком уровне, несмотря на сокращение программ стимулирования.

Параллельно с ростом продаж в стране сокращается производство автомобилей — в Центральной России в июне–августе выпуск легковых машин заметно снизился относительно предыдущих трех месяцев. Исключением стал только Северо-Западный федеральный округ, где объем производства увеличился.

Значительно вырос и спрос на автокредиты — ставки по ним снизились до уровня августа 2023 года, чему способствовало расширение условий госпрограммы льготного автокредитования «Семейный автомобиль».