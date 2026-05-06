«Машина под снегом»: поездка в больницу обернулась для москвича иском на 300 тыс

Каршеринг потребовал от москвича более 300 тыс рублей за 46 минут в дороге

Каршеринговая компания потребовала от 35-летнего жителя Москвы Дениса Р. более 300 тыс. рублей за 46 минут пользования автомобилем из-за «аномального снегопада». Об этом сообщает « Осторожно, Москва ».

Инцидент произошел зимой. Мужчина взял в аренду одну и ту же машину два раза за день. На ней съездил в больницу и вернулся обратно. Суммарно в пути мужчина провел 46 минут.

Он не мог проверить состояние авто до того, как арендовать его, поскольку транспортное средство было под большим слоем снега. Но в техподдержке этот момент проигнорировали.

Штраф мужчина заметил через несколько дней. Каршеринговая компания самостоятельно списала с его карты почти 3,5 тыс. рублей и шесть раз пробовала снять еще по 100 тыс., но не получилось.

Каршеринговая компания просила компенсировать «ущерб» более 200 тыс. рублей и штраф в размере 100 тыс. Мужчина отправил досудебную претензию и иск в суд. На заседании сотрудникам каршеринга не удалось доказать, что машине был нанесен урон Денисом Р.

Суд решил аннулировать штраф москвичу. Каршеринговая компания должна перечислить мужчине моральную компенсацию 10 тыс. рублей и оплатить штраф пять тыс.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.