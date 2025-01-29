Ликсутов: схему метро Москвы переведут на китайский язык

Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов заявил, что цифровая схема столичного метрополитена станет доступна на китайском языке, сообщает газета «Известия» .

По словам Ликсутова, в скором времени на интерактивных картах появятся новые разделы. В них можно будет увидеть маршруты на китайском языке для гостей города.

Отмечается, что прошлый и этот год посвящены культуре России и Китая.

Ранее стало известно, что сеть мобильной связи и интернета запустили на втором участке Троицкой линии столичного метро — на открывшихся 28 декабря станциях «Коммунарка», «Новомосковская», «Корниловская», а также в тоннелях между ними.