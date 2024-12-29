На трех новых станциях Троицкой линии метро включили мобильную связь

сегодня в 10:45

Сеть мобильной связи и интернета запустили на втором участке Троицкой линии столичного метро — на открывшихся 28 декабря станциях «Коммунарка», «Новомосковская», «Корниловская», а также в тоннелях между ними, сообщила пресс-служба МТС.

На станциях связь организовали с помощью многодиапазонных базовых станций. В перегонах задействован специальный кабель. На платформах максимальная скорость интернета достигает 300 Мбит/с, а в тоннелях — 250 Мбит/с.

«Новый участок Троицкой линии улучшит транспортное обслуживание для сотен тысяч пассажиров ежедневно. Одновременно со строительством станций мы организуем современную телеком-инфраструктуру. Благодаря нашей работе пассажиры могут пользоваться мобильной связью и интернетом на новых станциях метро сразу с момента их запуска», — отметил вице-президент — директор московского региона МТС Дмитрий Рылов.

Как подчеркнул заммэра столицы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, по задаче мэра Сергея Собянина город с ключевыми операторами обеспечивает пассажирам новых станций метро стабильную связь и цифровые сервисы со дня их открытия.

«Стабильный сигнал позволяет горожанам всегда иметь возможность совершить звонок, решить рабочие вопросы, слушать музыку или смотреть видео онлайн на протяжении всего пути», — пояснил Ликсутов.

В сентябре 2024 года сеть мобильной связи организовали к открытию станций Троицкой линии «Тютчевская», «Генерала Тюленева», «Университет Дружбы Народов» и «Новаторская».