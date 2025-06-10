Квизы, музыка и байки: день мотоциклиста пройдет в столице 14 июня

День мотоциклиста проведут на Северном речном вокзале в столице 14 июня

В парке Северного речного вокзала в столице в честь Дня мотоциклиста 14 июня пройдут спортивные конкурсы и развлекательная программа для взрослых и детей, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он добавил, что на празднике можно будет увидеть современную технику и ретротранспорт музея «Моторы войны» и Гаража особого назначения ФСО России. Всего на площадке поставят 10 современных и исторических мотоциклов.

На территории речного вокзала будет организована полевая кухня и точки по раздаче еды. В конце дня среди гостей мероприятия разыграют мотоцикл.

«Продолжаем проводить тематические мероприятия, которые привлекают внимание к мотокультуре. Такие события — отличный повод напомнить о важности соблюдения правил дорожного движения. В этом году мы приурочили их к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне», — сказал Ликсутов.

В честь Дня мотоциклиста организуют выступления диджеев, музыкантов, танцевального коллектива, состоятся квизы, мастер-классы и выступления байкеров.