Курица или рыба: россияне ответили, какая самолетная еда самая вкусная

Самой востребованной на борту остается курица, 32% респондентов выбрали ее. На втором месте расположились все остальные виды мяса. Их предпочитают 19% пассажиров. Менее популярной оказалась рыба — за нее проголосовали всего 9% опрошенных.

Интересно, что вегетарианское меню выбирают еще реже. Всего 5% респондентов предпочитают его. Однако больше трети путешественников — около 35% — отметили, что для них не имеют особого значения блюда в самолете. Они будут рады всему, что предложат на борту.

Отношение к еде в самолете у россиян разное. 13% пассажиров довольны меню и даже готовы покупать подобную еду в магазинах, 26% опрошенных просто довольны едой и ждут ее в полетах. 31% респондентов отметил, что имеет нейтральное отношение к еде, а 19% заявили, что не любят самолетную еду, еще 7% опрошенных вовсе отказываются от перекусов.

«Мы нередко замечаем, что пользователи ищут рейсы именно тех перевозчиков, где „вкусно кормят“. Хорошее питание помогает снизить стресс от дороги и создает ощущение заботы, а значит, влияет на лояльность к компании-перевозчику», — заключили в пресс-службе компании.