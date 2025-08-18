сегодня в 14:42

Круживший над Подмосковьем Airbus A320 экстренно садится во Внукове

Лайнер Airbus A320 совершает экстренную посадку в московском аэропорту Внуково, до этого он свыше 2 часов кружил над Подмосковьем, сообщает SHOT .

Предварительно, самолет садится из-за проблем с герметизацией наддува (система, поддерживающая давление воздуха для безопасности пассажиров и экипажа).

Airbus вылетел из Москвы в Ош в районе 11:20 в понедельник, но из-за технеисправности экипаж решил вернуться во Внуково. Для посадки он несколько часов кружил, вырабатывая топливо.

В аэропорту лайнер уже ждут спасатели. Все службы приведены в режим готовности.