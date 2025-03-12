Количество перевозчиков на «Авито услугах» в IV квартале 2024 года увеличилось на 18%

Количество перевозчиков на платформе «Авито услуги» увеличилось на 18% в четвертом квартале 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года. По данным пресс-службы сервиса, сейчас число исполнителей, предлагающих транспортные услуги, превышает 100 тысяч человек.

Наибольший рост наблюдается в категории «по городу», где количество перевозчиков выросло на 36%. В то же время, по числу опубликованных объявлений лидирует категория «международные перевозки» с десятикратным увеличением. В настоящее время на платформе представлено более 100 тысяч исполнителей, специализирующихся на грузоперевозках.

Сервис также обновил функционал для поиска перевозчиков. Теперь пользователи могут быстрее находить подходящих исполнителей, указывая маршрут, тип груза и уточняя детали задачи. Благодаря новому поиску спрос на городские перевозки вырос на 26%, а на междугородние — на 65%. Вероятность успешного оформления заказа увеличилась на 5%.

Евгения Лазарева, руководитель категории «Транспортные услуги» на «Авито услугах», отметила, что новый виджет упрощает взаимодействие между заказчиками и перевозчиками. Это позволяет грузоотправителям быстрее находить нужные услуги, а исполнителям — получать больше подходящих заказов.