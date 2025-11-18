сегодня в 10:58

«Кладбище» самокатов нашли на дороге в Мытищах

По пути из Мытищ в столицу прохожие обнаружили «кладбище» из самокатов, сообщает Telegram-канал «Что там, Москва?».

На видео, снятом, прохожими, показано, что самокаты стоят или валяются вдоль дорог, у них работает подсветка.

В Москве ранее рассказали, что завершают сезон велопроката и аренды электросамокатов. Они были доступны для аренды до 22:00 14 ноября.

Также эксперт в области права Евгения Безмаленко рассказала, что возможность лишения водительских прав за управление электросамокатом в нетрезвом виде зависит от технических характеристик устройства.

