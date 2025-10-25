Юрист рассказала о наказании за управление самокатом в состоянии опьянения

сегодня в 04:12

Водителей мощных электросамокатов могут лишить прав за езду в нетрезвом виде

Эксперт в области права Евгения Безмаленко пояснила, что возможность лишения водительских прав за управление электросамокатом в нетрезвом виде зависит от технических характеристик устройства, сообщает РИА Новости .

Маломощные самокаты (до 0,25 кВт, скорость до 25 км/ч) не требуют прав — за езду в состоянии опьянения предусмотрен штраф до 1,5 тысяч рублей.

Мощные модели (свыше 0,25 кВт, скорость до 50 км/ч) приравниваются к транспортным средствам категории «М», и за управление ими в нетрезвом виде грозит лишение прав.

Согласно практике Верховного суда РФ, такие решения принимаются все чаще, что требует строгого соблюдения ПДД всеми пользователями электросамокатов.