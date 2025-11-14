В Москве завершается сезон велопроката и аренды электросамокатов

Синоптики спрогнозировали похолодание в Москве. На фоне заморозков в городе вечером в пятницу завершается сезон велопроката и аренды электросамокатов, сообщает пресс-служба столичного Дептранса .

Они будут доступны для аренды до 22:00 14 ноября. После этого велосипеды и электросамокаты нельзя будет арендовать. Их заблокируют.

Затем операторы начнут перевозить СИМ в сервисные центры. Там велосипеды и самокаты пройдут техобслуживание, их подготовят к следующему году.

В этом сезоне жители столицы часто пользовались сервисами проката. Всего они совершили свыше 75 млн поездок.

Как уточнил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, в большинстве случаев (85%) СИМ арендовали, чтобы добраться до метро, остановок, дома, офиса или места учебы.

По данным синоптиков, в предстоящие выходные в Москве и области ожидается похолодание. Выпадет дождь со снегом, образуется гололедица.

