Стало известно о погоде в Москве на предстоящих выходных

В выходные 14–16 ноября в Москве и области ожидаются похолодание, кратковременные осадки и резкие изменения атмосферного давления, сообщает «Вечерняя Москва» .

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что 14 ноября в столице сохранится облачная погода. Ночью осадков не ожидается, а днем возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит плюс 2–4 градуса, днем — плюс 5–7. Порывы юго-западного ветра могут достигать 12–14 м/с, из-за чего воздух будет ощущаться прохладнее.

15 ноября вновь ожидается облачная погода с кратковременными осадками. Под влиянием атлантического циклона возможен дождь со снегом. Температура воздуха в течение дня понизится до плюс 1–3 градусов в Москве и от минус 1 до плюс 4 градусов по области. Ветер сменится на северо-западный, а через регион пройдет холодный атмосферный фронт, что может привести к образованию гололедицы. Атмосферное давление составит 742 мм рт. ст.

А 16 ноября атмосферное давление резко повысится до 751 мм рт. ст., что может сказаться на самочувствии метеочувствительных людей. Осадков не прогнозируется, но сохранятся условия для гололедицы. Днем температура воздуха составит от минус 3 до плюс 2 градусов, а погода будет соответствовать климатической норме ноября.

