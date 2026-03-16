Каршеринговый беспредел: как россиянка лишилась 157 тыс рублей на ровном месте

Россиянка пожаловалась на каршеринговый сервис BelkaCar, который списал с ее кредитной карты 157 тыс. рублей буквально «на ровном месте». На девушку-блогера повесили штраф за несуществующую аварию и ремонт машины, которую она не повреждала. Свою историю в Сети рассказала пользователь с ником taranyuli.

Она призналась, что это не первый несправедливый штраф со стороны каршеринга, но раньше она не считала нужным тратить время и силы на разбирательства, потому что суммы были небольшими. Но не в этот раз.

Спустя какое-то время после аренды у девушки стали списывать с кредитной карты крупные суммы. Сначала она подумала, что карту взломали, но потом выяснилось — всему виной BelkaCar. Блогер позвонила в сервис каршеринга, чтобы выяснить ситуацию.

«Оказывается, штраф был 100 тыс. рублей за то, что я уехала с места аварии, которой не было, и 57 тыс. за ремонт машины», — рассказала девушка на видео.

Автомобиль она брала в аренду 17 февраля. Поздно вечером, возвращаясь с работы, она особо не осмотрела машину, так как не попадала в аварии. Как добропорядочный клиент сфотографировала транспорт со всех сторон, тогда и заметила трещины в бампере. Скрывать повреждение не стала, так как оно появилось еще до нее.

В BelkaCar полностью заменили бампер по их смете и оштрафовали блогера за то, что она якобы скрылась с места несуществующей аварии. Долго девушка выпрашивала фотографии, сделанные предыдущими арендаторами, однако на всех снимках не видно то место, где была эта трещина. Судя по всему, клиенты скрывали повреждение. При этом общались с ней в каршеринге очень грубо.

«Никто не хочет разбираться. Всем абсолютно все равно. Деньги ж с меня списали. И, насколько я знаю, этих ситуаций было много. Поэтому я хочу, чтобы эта история была услышана», — подытожила пострадавшая.

В комментариях подписчики массово поддержали блогера, многие признались, что попадали в похожие ситуации с каршерингом. При этом цены за ремонт и штрафы буквально берут «из воздуха». Некоторые все же посчитали, что клиент сама виновата, так как должна была осмотреть и сфотографировать машину до и после аренды.

