Капитан затонувшего судна в районе Териберки был задержан

В настоящее время в отношении него проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Существует вероятность того, что в момент трагедии капитан находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее стало известно, что капитан лодки, которая 27 ноября перевернулась неподалеку от мурманского села Териберка, был пьян в момент ЧП. При этом сам 66-летний командир судна заявил, что выпил спирта уже после случившегося. Однако освидетельствование показало, что в крови мужчины было 0,2 мг/л алкоголя.

Также сообщалось, что маломерное судно с девятью туристами и капитаном затонуло в Мурманской области. Путешественники планировали посмотреть на китов.