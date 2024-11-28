Пенсионер-капитан перевернувшейся у Териберки лодки был под спиртом

Капитан лодки, которая 27 ноября перевернулась неподалеку от мурманского села Териберка, был пьян в момент ЧП. При этом сам 66-летний командир судна утверждает, что выпил спирта уже после случившегося, сообщает Baza .

Освидетельствование показало, что в крови мужчины было 0,2 мг/л алкоголя.

После крушения лодки пожилого капитана задержали, по его месту жительства также прошли обыски. По факту крушения судна в Баренцевом море возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Лодка с туристами перевернулась 27 ноября у Териберки, когда вышла в акваторию вопреки запрету на выход маломерных судов. На появившихся в Сети кадрах было видно, как люди пытались вскарабкаться на борт, чтобы не утонуть.

Всех находившихся на лодке, предварительно, 10 человек, удалось спасти.