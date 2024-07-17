Южный вестибюль станции «Улица 1905 года» закрыли из-за сильного пожара рядом

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Южный вестибюль станции столичной подземки «Улица 1905 года» временно закрыли на вход и выход пассажиров из-за мощного пожара, разгоревшегося в здании Центра цифровизации образования, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Поскольку выход 1 закрыт, пассажиров просят пользоваться северным вестибюлем станции — это выходы 2 и 3.

Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии метро осуществляется по графику, на который пожар не повлиял.

В среду вечером вспыхнула кровля здания Центра цифровизации образования на Пресненском Валу. Огонь охватил площадь в 700 «квадратов», его тушат с помощью вертолета Ка-32.

На время ликвидации возгорания у здания перекрыли автомобильное движение.