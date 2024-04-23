Искра, буря, безумие: на видео попало замыкание, остановившее поезда на МЦД-2

сегодня в 17:53

Появилось видео замыкания на станции Печатники, остановившего движение по МЦД-2

Telegram-канал mk.ru опубликовал видеозапись, на которую попал момент повреждения контактного провода на станции Печатники МЦД-2.

На кадрах видно, как из-под пантографа стоящей на станции электрички вырывается столб искр, затем раздается громкий хлопок.

На видео попал пережог контактного провода — его разрыв из-за термического воздействия электрической дуги при взаимодействии с токоприемником.

Произошел разрыв сети, пришлось останавливать поезда в сторону Нахабина. Сейчас расписание вводится в график, электрички уже поехали, но станцию Печатники проезжают без остановки.