Искра, буря, безумие: на видео попало замыкание, остановившее поезда на МЦД-2
Появилось видео замыкания на станции Печатники, остановившего движение по МЦД-2
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Telegram-канал mk.ru опубликовал видеозапись, на которую попал момент повреждения контактного провода на станции Печатники МЦД-2.
На кадрах видно, как из-под пантографа стоящей на станции электрички вырывается столб искр, затем раздается громкий хлопок.
На видео попал пережог контактного провода — его разрыв из-за термического воздействия электрической дуги при взаимодействии с токоприемником.
Произошел разрыв сети, пришлось останавливать поезда в сторону Нахабина. Сейчас расписание вводится в график, электрички уже поехали, но станцию Печатники проезжают без остановки.