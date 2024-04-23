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Движение поездов в сторону Нахабина на МЦД-2 восстановили

На МЦД-2 восстановили движение поездов в сторону Нахабина. Пока составы следуют без остановки на станции Печатники, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Пассажиров попросили пользоваться встречными поездами или станцией Текстильщики для пересадки с метро на D2. Некоторые поезда все еще будут следовать с задержкой.

Железнодорожники делают все, чтобы опоздания составов сократились.

На МЦД-2 ранее было приостановлено движение поездов через станцию Печатники в сторону подмосковного Нахабина. Причина остановки движения составов на данном участке — повреждение контактного провода.