Интервалы движения поездов на Кольцевой линии увеличены из-за человека на путях

На Кольцевой линии московского метро на путях оказался человек. Из-за этого временно были увеличены интервалы движения поездов, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Изменения касаются направления против часовой стрелки.

О состоянии человека на данный момент информации нет.

Ранее в Москве на стройплощадке оцепили территорию. Это случилось после того, как во время работ были найдены два предмета, похожие на снаряды.

