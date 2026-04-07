Интервалы движения поездов на Кольцевой линии увеличены из-за человека на путях
На Кольцевой линии московского метро на путях оказался человек. Из-за этого временно были увеличены интервалы движения поездов, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Изменения касаются направления против часовой стрелки.
О состоянии человека на данный момент информации нет.
Ранее в Москве на стройплощадке оцепили территорию. Это случилось после того, как во время работ были найдены два предмета, похожие на снаряды.
