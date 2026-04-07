В Москве территорию на стройке оцепили из-за похожих на снаряды предметов

В Москве на стройплощадке оцепили территорию после того, как в ходе земляных работ были найдены два предмета, похожие на снаряды, сообщает ТАСС .

«На улице Демьяна Бедного, владение 17, корпус 1 при проведении земляных работ на территории стройки обнаружено два предмета, похожих на снаряды. Территорию оцепили», — заявили в оперативных службах.

Собеседник агентства добавил, что расстояние до ближайших жилых домов составляет 20 метров. На место вызвали специалистов, которым предстоит установить, представляют ли найденные предметы опасность.

Ранее стало известно, что дворник обнаружил пакет с двумя гранатами в мусорокамере многоэтажки на западе Москвы. Место происшествия оцепили.

