Интервалы движения на МЦД-2 могут увеличивать до 30 минут с 5 по 7 ноября Транспорт сегодня в 12:54

Интервалы движения поездов на Втором Московском центральном диаметре (МЦД-2) могут увеличивать до 30 минут с 5 по 7 ноября, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.