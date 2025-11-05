Интервалы движения на МЦД-2 могут увеличивать до 30 минут с 5 по 7 ноября
Интервалы движения поездов на Втором Московском центральном диаметре (МЦД-2) могут увеличивать до 30 минут с 5 по 7 ноября, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
К настоящему моменту причины возможного увеличения интервалов движения неизвестны.
Пассажиров призвали перед поездкой следить за расписанием на сайте ЦППК.
Ранее стало известно, что расписание пригородных поездов Ярославского направления МЖД изменится с 5 ноября в связи с ремонтными работами.
