Расписание пригородных поездов Ярославского направления МЖД изменится с 5 ноября

Расписание некоторых пригородных поездов Ярославского направления МЖД изменится с 5 ноября в связи с ремонтными работами на перегонах Рязанцево — Беклемишево — Итларь Северной железной дороги, по которым пассажирские поезда курсируют до Москвы и в обратную сторону. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Технологические «окна» продолжительностью 24 часа (с 6:00 до 6:00 следующего дня) назначены 5-6, 8-9, 12-13, 15-16, 19–20 ноября, а 24 и 27 ноября — с 6:00 до 14:00.

На период работ внесены корректировки в расписание: у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок, ряд электричек выведены из расписания. Поезд № 6221 Сергиев Посад — Москва отправлением в 9:40 будет следовать по укороченному маршруту.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.