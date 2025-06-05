Гусев: поврежденные из-за взрыва ж/д пути под Воронежем отремонтированы

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Специалисты обследовали и отремонтировали поврежденные в результате взрыва ж/д пути на перегоне Евдаково — Садуны в Воронежской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

Он добавил, что пути открыты для движения. Поезда снова следуют по ним.

Губернатор поблагодарил машиниста поезда, который первым обратил внимание на поврежденные пути. Также Гусев выразил слова благодарности спецслужбам и железнодорожникам, которые продемонстрировали слаженную и оперативную работу.

Губернатор отметил, что избежать трагедии удалось благодаря действиям умелых профессионалов.

По словам Гусева, противник, испытывающий поражение на поле боя, «использует методы, направленные на устрашение гражданского населения».

Утром 5 июня в Воронежской области на перегоне Евдаково — Садуны прогремел взрыв на ж/д путях. Пострадало железнодорожное полотно. Человеческих жертв нет.

ФСБ заявила, что на путях был устроен подрыв. СК квалифицировал произошедшее как теракт.