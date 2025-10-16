Глава САР Валько: бензин начали разбавлять на российских автомобильных заправках

Некоторые российские продавцы бензина начали разбавлять топливо на автомобильных заправках. Об этом сообщил глава Союза автосервисов России Юрий Валько в разговоре с Национальной Службой Новостей .

По его словам, производители бензина из-за невозможности повышать цены начали экономить на качестве.

«Многие стали повышать октановое число за счет каких-то добавок из-за экономической ситуации на фоне дефицита в отдельных регионах», — сказал Валько.

Он отметил, что подобная ситуация уже происходила на рубеже нулевых и десятых годов, когда на некоторых заправках бензин разбавлялся, из-за чего автомобили сразу же выходили из строя.

Ранее десятки российских владельцев авто Geely 2025 года выпуска пожаловались на поломку машин. В Geely Motors обвинили в этом российский бензин, к которому не адаптированы китайские модели.

Концерн из КНР решил перепрошивать программное обеспечение, чтобы справиться с проблемой. Валько считает, что это решение вряд ли будет удачным. По его мнению, помочь может только ужесточение контроля за качеством бензина.

