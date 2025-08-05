Глава ФТС Пикалев: существует несколько схем мошенничества с ввозом авто в РФ

Глава Федеральной таможенной службы Валерий Пикалев заявил, что посредники могут ввозить автомобили в РФ, уклоняясь от утильсбора или пытаясь переложить ответственность за его уплату на конечного покупателя. Существует несколько таких мошеннических схем, сообщает РБК .

Он рассказал, что сейчас распространился следующий способ обмана. Гражданин заключает договор с компанией на поставку автомобиля, но тот факт, что он должен уплатить утилизационный сбор, прописан на бумаге мелким шрифтом.

Пикалев рассказал, что недавно такой случай произошел с супругой участника СВО, которая заключила такой договор. Мелким шрифтом там было написано, что покупатель должен оплатить утильсбор.

После этого компания ввезла машину по коммерческому коэффициенту, а не для личного пользования. И потому вышло, что покупательница должна была заплатить еще около 600 тыс. руб.

По другой схеме предприниматель много раз ввозит автомобили в Россию в течение года. Сначала утильсбор рассчитывается по льготной ставке, а в последующие разы это должно происходить уже по коммерческой. Иногда машину ставят на регистрационный учет без доплаты утильсбора из-за недостатков информационной системы. Посредники делают вид, что ввозят для личного пользования, а на самом деле это коммерческая деятельность.

Пикалев посоветовал внимательнее читать договоры, чтобы избежать подобных мошеннических схем.

Ранее стало известно, что автомобили в России могут подорожать из-за изменений в расчете утильсбора. Эксперты прогнозируют рост цен на 20-30%.