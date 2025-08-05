Глава ФТС Пикалев: существует несколько схем мошенничества с ввозом авто в РФ
Фото - © Вячеслав Палес / Фотобанк Лори
Глава Федеральной таможенной службы Валерий Пикалев заявил, что посредники могут ввозить автомобили в РФ, уклоняясь от утильсбора или пытаясь переложить ответственность за его уплату на конечного покупателя. Существует несколько таких мошеннических схем, сообщает РБК.
Он рассказал, что сейчас распространился следующий способ обмана. Гражданин заключает договор с компанией на поставку автомобиля, но тот факт, что он должен уплатить утилизационный сбор, прописан на бумаге мелким шрифтом.
Пикалев рассказал, что недавно такой случай произошел с супругой участника СВО, которая заключила такой договор. Мелким шрифтом там было написано, что покупатель должен оплатить утильсбор.
После этого компания ввезла машину по коммерческому коэффициенту, а не для личного пользования. И потому вышло, что покупательница должна была заплатить еще около 600 тыс. руб.
По другой схеме предприниматель много раз ввозит автомобили в Россию в течение года. Сначала утильсбор рассчитывается по льготной ставке, а в последующие разы это должно происходить уже по коммерческой. Иногда машину ставят на регистрационный учет без доплаты утильсбора из-за недостатков информационной системы. Посредники делают вид, что ввозят для личного пользования, а на самом деле это коммерческая деятельность.
Пикалев посоветовал внимательнее читать договоры, чтобы избежать подобных мошеннических схем.
Ранее стало известно, что автомобили в России могут подорожать из-за изменений в расчете утильсбора. Эксперты прогнозируют рост цен на 20-30%.