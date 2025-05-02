Автомобили в России могут подорожать из-за изменений в расчете утильсбора

С 1 мая в России вступают в силу новые правила расчета утилизационного сбора, что может привести к значительному подорожанию автомобилей, сообщает Ura.ru .

Автомобили в России могут резко подорожать из-за изменений в расчете утильсбора

Эксперты прогнозируют рост цен на 20-30% после введения новых правил с 1 мая/ Как пояснил автоюрист Лев Воропаев, Министерство промышленности и торговли изменяет формулу расчета, чтобы закрыть лазейки, позволявшие занижать сбор при ввозе машин через страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В расчетах будет использоваться средняя цена транспортного средства из справочника Минпромторга, а не заявленная стоимость/ Это устранит возможность искусственного занижения стоимости при ввозе. Новые правила затронут как новые, так и подержанные автомобили

Автоэксперты прогнозируют, что уже в мае цены на автомобили могут вырасти на 20-30%. Особенно сильно подорожают модели, которые ранее ввозились по схемам с заниженной таможенной стоимостью.

«Это вынужденная мера для выравнивания условий работы на автомобильном рынке, но в краткосрочной перспективе она ударит по кошелькам потребителей», — отмечает Воропаев.

В Минпромторге пока не прокомментировали возможное влияние новых правил на конечные цены. Автодилеры уже начали пересматривать ценники в ожидании изменений, что может спровоцировать ажиотажный спрос в апреле.