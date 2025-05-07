Гигантская очередь образовалась в аэропорту Шереметьево

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В аэропорту Шереметьево образовалась большая очередь перед стойками информации. Пассажиры уточняют время вылета, меняют или сдают билеты, сообщает « Осторожно, Москва ».

К стойкам информации отправляют людей с почти любыми вопросами. Из-за этого образовалась очередь на десятки метров.

На опубликованном видео пассажиры выглядят уставшими и вымотанными.

Ранее сообщалось, что люди легли спать на полу в московском аэропорту Внуково. Они пошли на такой шаг из-за массовых задержек рейсов.

«Аэрофлот» ранее предупредил, что из-за временных ограничений из-за атаки БПЛА некоторые рейсы были отправлены на запасные аэродромы. Ряд рейсов могут отменить. Часть объединят с другими.