Гигантская очередь образовалась в аэропорту Шереметьево
Фото - © Telegram-канал «Осторожно, Москва»
В аэропорту Шереметьево образовалась большая очередь перед стойками информации. Пассажиры уточняют время вылета, меняют или сдают билеты, сообщает «Осторожно, Москва».
К стойкам информации отправляют людей с почти любыми вопросами. Из-за этого образовалась очередь на десятки метров.
На опубликованном видео пассажиры выглядят уставшими и вымотанными.
Ранее сообщалось, что люди легли спать на полу в московском аэропорту Внуково. Они пошли на такой шаг из-за массовых задержек рейсов.
«Аэрофлот» ранее предупредил, что из-за временных ограничений из-за атаки БПЛА некоторые рейсы были отправлены на запасные аэродромы. Ряд рейсов могут отменить. Часть объединят с другими.